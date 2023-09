Mulher encontra granada durante pescaria

432

Sem saber do que se tratava, mulher lavou o objeto com água do rio e levou para casa (foto: Divulgação)

Uma mulher, de 42 anos, encontrou uma peça de artilharia durante uma pesca no Rio Grande, próximo a cidade de Delta, no Triângulo Mineiro. A mulher acionou a Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (11/9).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava pescando com o marido, na tarde de domingo (10/9), quando encontrou o objeto enterrado, com uma pequena parte exposta. Por não saber do que se tratava, a mulher informou aos militares que lavou a granada com a água do rio e levou para casa.

Na tarde de ontem, ao suspeitar que o objeto fosse um artefato explosivo, a mulher acionou a Polícia Militar para verificar o material e fazer a entrega voluntária.

A PM acionou uma equipe de militares do Exército Brasileiro (EB), que foi até a casa da mulher, em Uberaba (MG), e recolheu o material na manhã de hoje.

Os moradores da casa foram orientados e o local foi isolado até que a granada fosse retirada do imóvel.