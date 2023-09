MG: 97 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão

432

Atividades eram feitas de forma manual, sem equipamentos de proteção individual (foto: MPT-MG / Divulgação) Noventa e sete pessoas que trabalhavam em uma fábrica de colheita de alho foram resgatadas da situação de trabalho análogo à escravidão na cidade de Rio Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Homens, mulheres, adolescentes e uma grávida foram encontrados por agentes do Ministério Público do Trabalho (MPT-MG) no fim de agosto.

Durante o manuseio do alho, também conhecido por beneficiamento do alho, os trabalhadores tinham que cortar a rama, aparar as raízes, eliminar camadas de pele que estavam sujas, manter um tamanho específico do caule - para evitar a debulha e a invasão de patógenos - e encaixotar o vegetal. De acordo com o MPT-MG, as atividades eram feitas de forma manual, sem equipamentos de proteção individual.









Para regularizar a situação contratual dos trabalhadores, os empregadores pagaram um total de R$ 391.876,58, sendo R$ 315.176,58 em verbas trabalhistas e R$ 76.700,00 para reparar o dano moral individual causado à cada pessoa submetida à situação de trabalho análogo à escravidão.





Os trabalhadores também receberam passagens para o retorno às suas cidades de origem. Uma grande parte deles tinha vindo do Maranhão, e os demais eram de outros estados ou regiões mineiras.





Operação Resgate III





Realizada durante todo o mês de agosto, em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a Operação Resgate III teve como resultado o resgate de 532 pessoas submetidas ao trabalho em condições análogas à escravidão. Homens, mulheres, idosos e até crianças estavam sendo explorados em segmentos econômicos como agricultura, em lavouras de café, mandioca, batata e no beneficiamento do alho; na pecuária e na produção de carvão. Neste ano, o número de resgatados no Brasil chegou a 2.077.





A operação foi empreendida pelo Grupo Especial Interinstitucional de Fiscalização Móvel (GEIFM), integrado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pela Defensoria Pública da União (DPU); Ministério Público Federal (MPF); Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).