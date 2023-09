Tragédia em JF: criança de 3 anos é enterrada; família pede justiça

432

Suspeito dos atropelamentos segue internado em estado grave no HPS depois de ser linchado por populares (foto: Bruno Luis Barros / EM / D.A Press) O enterro de Helena Peters de Macedo, de 3 anos, que morreu na madrugada desta segunda-feira (11/9), aconteceu sob forte comoção e momentos de oração no Cemitério São Pedro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta tarde.

A criança é uma das vítimas do atropelamento em série no Torneio Leiteiro das Campeãs na madrugada de sábado (9/9). Ela estava no colo de Dionísia Marinho, de 56 anos, amiga da mãe da menina, que morreu ainda no local e foi enterrada no Cemitério Municipal nesse domingo (10/9).









Segundo informado pela família à reportagem, a menina passou por cirurgia em decorrência de um coágulo no cérebro e traumatismo craniano. Ela veio a óbito nesta madrugada, por volta de 4h30, após uma sequência de paradas cardiorrespiratórias.





Muito abalada e amparada por familiares, Jaqueline Peters da Silva, que é mãe de outra menina, de 9 anos, e dois garotos, de 7 e 12, falou brevemente com o Estado de Minas. "Nós só queremos que a justiça seja feita, e a polícia precisa investigar melhor para ter certeza de quem foi o responsável pelos atropelamentos", afirma.

Entenda o caso





Após se envolver em uma briga, um homem de 24 anos invadiu uma área onde era proibida a circulação de veículos, avançando com o carro na direção dos participantes do evento, que aconteceu no estacionamento do Estádio Municipal, no bairro Aeroporto.





No boletim de ocorrência, que o EM teve acesso, a polícia narra que, segundo relatado por duas testemunhas, um homem de 24 anos “teria entrado em luta corporal” com outros homens, quando deixou o local, retornou dirigindo um carro em alta velocidade, rompeu uma barreira de proteção, invadiu a área onde era proibida circulação de veículos e iniciou os atropelamentos. Ele só parou depois de bater em dois carros e tentou fugir — momento em que foi capturado por outras pessoas, sendo espancado com socos e chutes. O agressor deu entrada no HPS em estado grave, onde permanece internado sob escolta da Polícia Militar.

A assessoria da PM em Juiz de Fora informou que ao menos 11 participantes do evento foram atingidos e socorridos. A maioria das vítimas já foi liberada. Duas pessoas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro São Pedro, por meios próprios, onde foram medicadas e liberadas, ainda segundo a PM. Outras duas, na ocasião, foram levadas para a UPA Norte.





Dois homens, que não tiveram as idades divulgadas, estão internados no HPS. Segundo a Secretaria de Saúde do município, um deles é mantido na unidade em observação e não corre risco de morte. O outro paciente, também internado nas mesmas condições, deu entrada nesta segunda-feira (11/9) no CTI, onde permanece “sob cuidados intensivos”. Questionada, a assessoria da pasta não soube dizer se houve agravamento do quadro clínico.