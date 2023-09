Morre menina de três anos atropelada em Juiz de Fora

432

Helena morreu no CTI da Santa Casa (foto: Santa Casa de Misericórdia/Juiz de Fora)

Subiu para dois o número de mortos no caso do atropelamento de 12 pessoas, na madrugada do último sábado (9/9), no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, onde acontecia a festa agropecuária Torneio Leiteiro das Campeãs.



Depois de Dionísia Marinho, de 56 anos, que teve morte instantânea, a menina Helena Peters Macedo, de três anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (11/9), na Santa Casa de Misericórdia da cidade.

A criança estava no colo de Dionísia, amiga da mãe da menina. Helena teve traumatismo cranioencefálico, e precisou passar por cirurgia no domingo. Depois da cirurgia, ela foi levada para o CTI, onde morreu.

Entre os feridos estão seis homens, entre 24 e 45 anos, e cinco mulheres, entre 18 e 58 anos. Os casos mais preocupantes são de dois homens, um de 27 anos, que também sofreu um traumatismo cranioencefálico, e outro de 45, que está desacordado e entubado.

Autor corre risco

O motorista do Gol, de 24 anos, responsável pelo crime, também está internado, com vários traumatismos, já que foi espancado depois de ter batido o carro em dois outros veículos. Ele está num quarto, isolado, sob escolta policial.

A Polícia Militar obteve novos vídeos sobre a tragédia, e anunciou que irá apresentá-los ainda nesta segunda-feira. A corporação afirma que alertou a organização sobre a segurança do evento.