Grave acidente entre dois caminhões interdita BR-262 na volta do feriado

Helicóptero Arcanjo foi acionado para auxiliar no resgate das vítimas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um grave acidente envolvendo dois caminhões dificulta a volta para casa de quem viajou neste feriado prolongado de 7 de setembro. A batida aconteceu no início da tarde deste domingo (10), na altura do KM 151 da BR-262, em um trecho conhecido como “corte de pedra”, entre São Domingos da Prata e Rio Casca, na região do Vale do Rio Doce.