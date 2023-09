Rodovias mineiras registram trânsito intenso na volta do feriado prolongado

432

Trânsito está intenso desde 11h30 na BR-381, sentido BH, em Sabará. (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press) Está intenso desde o fim da manhã deste domingo (10/9) o movimento de retorno do feriado prolongado de 7 de setembro nas estradas federais que cortam a Grande BH e ligam Minas Gerais aos estados vizinhos. Só na BR-381, às 11h30, a soma dos pontos de lentidão criou uma fileira de 20 quilômetros entre a Ponte do Rio das Velhas e Ravena, distrito de Sabará, no sentido BH.





Acidentes que provocaram apenas danos veiculares no Anel Rodoviário de BH colaboraram com a lentidão.









Também na subida do trevo de acesso à Ravena, o trânsito estava com lentidão de 4,5 quilômetros no mesmo sentido, principalmente pela baixa velocidade dos veículos de carga. A estrada é uma importante ligação com o Vale do Aço, com Governador Valadares e com a BR-262 a partir de João Monlevade no caminho para o litoral do Espírito Santo.



Na porção sul da BR-381, na Rodovia Fernão Dias, alguns pontos de lentidão também já retêm os viajantes. Em Betim, entre os KMs 506 e 499, em Betim, a retenção é devido a um acidente sem gravidade e já com as faixas já liberadas, segundo a concessionária Arteris.

Trânsito também lento na altura do condomínio Morro do Chapéu até o Jardim Canadá no trecho coincidente das rodovias BR-040/BR-356, em Nova Lima. São pouco mais de 7 quilômetros de lentidão.