432

Corpo foi avistado boiando nas proximidades da Ponte do Porto Velho (foto: Wordpress.com)

Soldados do Corpo de Bombeiros de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, atendem a um chamado para a retirada de um corpo, que foi avistado boiando, no Rio Itapecerica.

Segundo informações, o corpo foi avistado próximo à margem do curso d’água, na altura da Ponte do Porto Velho, na Avenida Coronel Jovelino Rabelo. O chamado aconteceu às 11h25 deste domingo (10/9).

A perícia da Polícia Civil também foi acionada. A Polícia Civil investiga se há registros de pessoas desaparecidas na região.