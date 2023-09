Criança atropelada em Juiz de Fora está em estado grave

432

Frente do veículo ficou destruída, depois dos atropelamentos e de uma batida em dois outros carros (foto: Tribuna de Minas)

Continua grave o estado da menina, de 3 anos, uma das vítimas do atropelamento, na madrugada de sábado, no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, onde acontecia a festa agropecuária Torneio Leiteiro das Campeãs.

A menina, que tinha sido levada, primeiro, para o Hospital Municipal Dr. Mozart Teixeira, teve de ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde passou por cirurgia. A menina sofreu um traumatismo cranioencefálico e corre risco de morte.

Entre os feridos estão seis homens, entre 24 e 45 anos, e cinco mulheres, entre 18 e 58 anos. Os casos mais preocupantes, além da menina de três anos, estão dois homens, um de 27 anos, que também sofreu um traumatismo cranioencefálico, e outro de 45, que está desacordado e entubado.

O motorista do Gol, de 24 anos, responsável pelo crime, também está internado, com vários traumatismos, já que foi espancado depois de ter batido o carro em dois outros veículos. Ele está num quarto, isolado, sob escolta policial.

Ontem, a Polícia Civil confirmou que o motorista tinha se envolvido numa briga, tendo entrado em luta corporal e por apanhar, se revoltado, entrando no veículo e investindo contra o público que participava do Torneio. Antes de chegar ao local público, ele teria ultrapassado barreiras montadas pelos organizadores.

A Polícia Militar obteve novos vídeos sobre a tragédia, e anunciou que irá apresentá-los nesta segunda-feira.

A Polícia Civil informou, também ontem, que a mulher de 56 anos, que morreu no atropelamento, não é a mãe da menina. É uma amiga da família e no momento do atropelamento, estava com a menina, pois ajudava a olhar a criança.