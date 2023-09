Motorista nervoso invade área de torneio leiteiro e mata uma pessoa

Carro que atropelou o público do Torneio Leiteiro de Juiz de Fora (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

Uma tragédia marca o Torneio Leiteiro das Campeãs, tradicional festa agropecuária em Juiz de Fora, na Zona da Mata, quando um veículo, um Gol, invadiu a área destinada somente a participantes, atropelando pelo menos 12 pessoas. Uma mulher morreu.





Duas pessoas, inclusive o motorista, retirado do carro e agredido por populares, estão em estado grave e pelo menos 10 estão internadas em hospitais da cidade.

O evento, que começou na quinta-feira, é realizado no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.









Na abertura do evento na quinta-feira (7), a prefeita, chegou a destacar que a disputa tinha tido um clima pacífico: "Tenho uma satisfação enorme de estar aqui hoje. Saúdo as comissões organizadoras dos Torneios Leiteiros que guerrearam em todos os distritos e regiões rurais onde tivemos torneios leiteiros animados e pacíficos durante três meses".



Número total de feridos ainda é desconhecido, segundo a Polícia Militar (foto: Divulgação) Devido ao acidente, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, divulgou nota em solidariedade às vítimas e familiares e anunciou que a feira está suspensa temporariamente.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta de 2 horas da madrugada deste sábado (9/9), quando o homem protagonista da tragédia estava fora do carro e entrou em discussão com outras pessoas.



Nervoso, entrou no veículo e arrancou em alta velocidade, invadindo a área de circulação de pessoas.





Imediatamente após atropelar as pessoas, participantes do evento cercaram o veículo e arrancaram o motorista, iniciando o espancamento. Só pararam quando ele estava desmaiado, caído no chão.





A mulher que morreu, estava com a filha, de três anos, nos braços. A menina ficou gravemente ferida e está no CTI do Hospital Municipal Dr. Mozart Teixeira, onde também está o motorista.