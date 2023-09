Atropelador de Juiz de Fora já foi preso por agressão

Várias ambulâncias participaram do trabalho de resgates dos feridos no atropelamento (foto: Redes sociais)

Continua internado, em estado grave, o motorista que atropelou um grupo de pessoas no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, onde estava sendo realizado o Torneio Leiteiro das Campeãs, um evento agropecuário da cidade, que inclui uma pequena feira, e que resultou na morte de uma mulher de 56 anos e quatro feridos graves, além do condutor do veículo. Os feridos são uma menina de três anos, filha da mulher que morreu e dois outros participantes do evento.

O motorista, que tem 24 anos, estava envolvido em uma briga, que segundo testemunhas, teria sido provocada por ele mesmo. Um levantamento feito pela Polícia Civil aponta que ele é reincidente, tendo sido preso duas vezes, em 2021. Os crimes cometidos pelo homem são uma agressão e um atrito verbal.



O caso acionou policiais de duas delegacias em Juiz de Fora, de Homicídios e Acidentes de Veículos, mas deverá ficar a cargo da primeira, que está enviando à Justiça, um pedido de prisão preventiva do acusado.

Não existem nem por parte do Hospital Municipal Dr. Mozart Teixeira e nem por parte da UPA São Pedro, onde estão as vítimas feridas no incidente, informações sobre o estado de cada um.

A maior preocupação, no momento, é com relação à filha da mulher que morreu, de apenas três anos, que está em estado grave, no CTI do primeiro.