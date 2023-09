Prefeita chama atropelamento de 'maior desgraça' acontecida em Juiz de Fora

432

Prefeita Margarida Salomão, de Juiz de Fora, diz que cidade está enlutada (foto: TV Câmara)

“Mais que uma tragédia, uma desgraça”. As palavras são da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, antes de anunciar, oficialmente, a suspensão do Torneio Leiteiro das Campeãs, em função do grave acidente na madrugada deste sábado (9/9), quando um homem, depois de envolver-se numa briga, entrou em seu carro, um Gol, e invadiu o espaço destinado somente a participantes, atropelando várias pessoas e provocando a morte de uma delas, uma mulher.

Segundo a prefeita, Juiz de Fora amanheceu de luto e com muita tristeza. “Uma pessoa transtornada, usou seu carro como arma, provocando uma morte, o que é muito triste”.





Margarida Salomão fala sobre o fato de o evento ter sido montado com muito carinho, com a participação das associações de produtores rurais da cidade, que foram diretamente afetadas com a tragédia.

Ela diz, ainda, que a suspensão do evento é temporária. “Estamos de luto, vivendo um momento de muita tristeza e vamos acompanhar as vítimas e tentar reduzir a dor e os danos”.