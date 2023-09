Pacientes e motorista de ambulância ficam feridos em acidente na BR-262

O acidente ocorreu por volta das 6h, na altura do KM 481 da BR-262, em Bom Despacho. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) um caminhão estava na frente da ambulância e reduziu a velocidade por causa de um radar, não tendo o motorista do veículo de saúde, de 29 anos, conseguido reduzir a tempo.