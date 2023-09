'Ele voltou para matar', diz irmã de uma das vítimas do atropelamento em JF

432

Motorista foi espancado por populares. Ele está internado em estado grave (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Ainda assustada com a brutalidade do atropelamento ocorrido na madrugada deste sábado (9/9) na saída de um festival em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Clara Eliz Freitas, de 23 anos, diz que por pouco não foi uma das vítimas. A irmã dela não teve a mesma sorte e acabou se machucando no acidente provocado por um homem que dirigia um Gol - apesar do susto, ela teve uma lesão leve na perna.









O atropelamento foi motivado por uma briga dentro do festival. Segundo informações da Polícia Militar (PM) e relatos de testemunhas, o suspeito discutiu e foi expulso do local. Ele aguardou o momento de saída para acelerar o veículo em cima das pessoas. “Já estávamos todos indo embora, e ele voltou com o carro, atropelando quem estava na frente. Ele não estava de brincadeira, ele voltou para matar”, relatou Clara.





A sensação de medo foi a mesma para Esthefany Luzia Teixeira, de 19 anos. Ela também escapou por pouco de ser atropelada. Seu namorado, de 24 anos, porém, foi atingido. Ele teve ferimentos leves na perna e foi liberado após ser atendido no HPS da cidade.





“Foi um susto muito grande. A gente estava dentro da cerca para pedestres. Ele saiu derrubando tudo. Foi do nada, muito rápido”, disse.





Esthefany ainda viu o homem acelerar o carro e atropelar mais pessoas, próximas ao palco, já dentro do espaço destinado ao evento. “Depois, ele ainda acelerou e continuou com o carro e atropelou mais pessoas”, contou.

Madrugada de terror





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 2h da madrugada deste sábado (9/9), quando o homem protagonista da tragédia estava fora do carro e brigou com outras pessoas. Nervoso, entrou no veículo e arrancou em alta velocidade, invadindo a área de circulação de pessoas.





Imediatamente após atropelar as pessoas, participantes do evento cercaram o veículo e arrancaram o motorista, iniciando o espancamento. Só pararam quando ele estava desmaiado, caído no chão.





Uma mulher de 56 anos morreu. Uma criança de 3 anos ficou gravemente ferida e está no CTI do Hospital Municipal Dr. Mozart Teixeira, onde também está o motorista. Outros feridos foram levados para o Pronto Socorro do mesmo hospital e a UPA São Pedro.

O torneio leiteiro de Juiz de Fora é uma competição tradicional que valoriza os produtores rurais do cinturão produtor do município da Zona da Mata. Neste ano, participam nove vacas e quatro novilhas que durante os quatro dias de evento deveriam ser ordenhadas e competir pelo título.





De acordo com a Comissão Organizadora, no evento estavam 13 produtores, representando mais de 600 produtores de leite juiz-foranos de uma população de mais de 50 mil habitantes da Zona Rural.