Curso de Programação da Universidade de Harvard está disponível em Minas

O governo de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Estudar, disponibilizou o “Curso de Introdução à Programação da Universidade de Harvard”. O CC50, como é chamado a versão brasileira do curso, é totalmente on-line, possui mais de 25 horas de conteúdo e aborda conceitos como algoritmo e estrutura de dados, até linguagens como C, Python, SQL e JavaScript.





Segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 88% dos alunos afirmam se sentir mais confiantes em aplicar para vagas de tecnologia, além de terem a oportunidade de prosseguir sua formação profissional por meio de outras iniciativas da Fundação Estudar, como bolsas para programas de empregabilidade e liderança.









Para Iniciar o curso, basta realizar a inscrição no “Diferente de muitos professores de TI, o David, com quem tive aulas, (o curso) consegue transmitir o conhecimento com muita didática. As analogias e dinâmicas ajudam muito para aqueles alunos iniciantes”, afirma Daiana Meotti, aluna do programa.Para Iniciar o curso, basta realizar a inscrição no site da TecPop Minas

