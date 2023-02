Suspeitos de roubo de carro e moto são presos na Grande BH

Suspeitos roubaram veículos em avenida de Contagem e foram presos em Ribeirão das Neves (foto: Reprodução)

Um jovem, de 18 anos, foi preso e um menor de idade, de 14, foi apreendido suspeitos de roubo de veículos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (9/2). Eles foram localizados em Ribeirão das Neves.



Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas é motorista de aplicativo e estava na Avenida João Soares, no Bairro Xangrilá, em Contagem, quando a dupla anunciou o assalto.

Os ladrões usaram uma metralhadora artesanal para render a vítima, que fugiu para um matagal da região.

Logo depois, na mesma avenida, a dupla abandonou o carro e cometeu o segundo crime contra um motociclista, que teve a moto e o celular roubados.

Com a localização do celular da vítima, a polícia foi até a casa do suspeito de 18 anos. A mãe do jovem autorizou a entrada dos agentes , que também encontraram o menor de idade no interior da residência.

Foram recuperados os dois veículos e o aparelho celular da vítima. A submetralhadora de fabricação caseira usada no crime foi apreendida.