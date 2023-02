Vídeo: procurado por roubar estudantes da UFOP é preso

Um homem de 24 anos, suspeito de roubar três estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em dezembro de 2022, foi preso na manhã desta sexta-feira (3/2) no bairro Padre Faria, em Ouro Preto, região Central de Minas Gerais. Um homem de 24 anos, suspeito de roubar três estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em dezembro de 2022, foi preso na manhã desta sexta-feira (3/2) no bairro Padre Faria, em Ouro Preto, região Central de Minas Gerais.









No local, os militares abordaram uma pessoa com as mesmas características apontadas pela denúncia. Durante a ação foi confirmado o mandado de prisão e o homem foi preso.





O criminoso é acusado de praticar o roubo junto a outros dois suspeitos na manhã do dia 16 de dezembro, na Rua Coronel Serafim, no Bairro Barra. Os outros autores já estavam presos, um foi detido no mesmo dia e o outro em 15 de janeiro.

Relembre o caso

Estudantes da federal de Ouro Presto estariam voltando de uma festa quando foram assaltado (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um circuito de câmera de segurança flagrou o momento em que três estudantes caminhavam pela rua às 5h53, quando os criminosos os abordaram de forma violenta anunciando o assalto. Os criminosos tentaram levar os pertences de um rapaz e duas jovens, mas encontraram resistência do primeiro.

Ao reagir, o homem entrou em luta corporal com um dos suspeitos. Após alguns momentos fora das imagens, os três criminosos aparecem correndo enquanto a vítima corre atrás deles, se enrosca com o bandido e ambos caem no chão. Nas imagens, o jovem aparenta ter ficado desacordado.



