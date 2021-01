Homem filmava com o celular quando foi surpreendido com a queda de um raio ao seu lado. (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Dois amigos que estavam em uma região conhecida como Serra do Cupim, na Serra de Minduri, a sete quilômetros da cidade de Minduri, no Sul de Minas, foram surpreendidos pela queda de um raio, por volta do meio dia de domingo (10/1). José Omar de Oliveira, de 44 anos, mais conhecido como “Mazinho”, filmava com o celular quando houve o estouro.

vídeo para mostrar como Deus é grande e mostrar a natureza tão bonita. Olha a força que tem a natureza. Graças a Deus, tivemos um livramento”, relata Mazinho.

Homens são atingidos por raio na Serra de Minduri; veja o vídeo



Ele diz que não precisou passar por atendimento médico, pois tanto ele quanto o amigo sofreram apenas alguns arranhões: "Sentimos um tranco e caímos ao chão. Voou cascalho em mim. Ficamos abobados e corremos para dentro do carro na mesma hora".

Segundo o vereador, há três anos eles frequentam o local para o radioamadorismo e nunca presenciaram algo parecido.



“Nunca caiu raio onde a gente mexe com o rádio. Eu acredito que tenha sido o meu aparelho de celular que tenha atraído”, diz Mazinho.