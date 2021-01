Pai e filho atingidos por raio serão sepultados na tarde deste domingo

Vista do Pico do Itambé, que fica em Santo Antônio do Itambé, cidade onde ocorreu o incidente (foto: Genésio/Divulgação/WhatsApp)

Comoção em Santo Antônio do Itambé, onde fica o Pico do Itambé, próximo a Diamantina, com a morte, na tarde desse sábado (09/01), de pai e filho, atingidos por um. Os corpos de José Paulo Silva, de 54 anos, e Tiago Salustino Silva, de 30, estão sendo velados e serão sepultados na tarde deste domingo (10/01), no Cemitério da Cidade, localizado na Avenida da Saudade, no município.

Segundo o cabo Magno, da Polícia Militar de Santo Antônio do Itambé, o caso abalou os moradores, pois pai e filho eram muitona cidade. Thiago era agente de saúde e seu pai era um serralheiro muito solicitado.Segundo relato do boletim de ocorrência da PM, pai e filho estavam serrando um, na localidade de Cipó, na zona rural, onde moravam, quando foram atingidos pelo raio. Não chovia no momento.Eles estavam acompanhados de um, que estava ajudando e estava próximo. O homem contou que desmaiou no momento. Ele não se feriu, mas, quando voltou a si, teve muita dor de cabeça e dores pelo corpo.Com dificuldade, ele carregou os doise os colocou em sua caminhonete, levando-os para o Hospital Regional da cidade do Serro, onde pediu ajuda.Os médicos constataram que ambos estavam mortos. No exame, os médicos observaram váriasnos corpos. O amigo não tinha queimaduras e foi liberado.