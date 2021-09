Raio mata 14 pessoas durante temporal

Cidade de Lahore ficou debaixo d'água por causa do temporal (foto: Arif ALI / AFP)

Pelo menos 14 pessoas morreram e três ficaram feridas por um raio que atingiu uma montanha no noroeste do Paquistão, informaram autoridades locais neste domingo.O incidente ocorreu no distrito de Torghar, na província de Jiber Pakhtunkhwa, atingida desde quarta-feira por chuvas torrenciais de monções e deslizamentos de terra."Pelo menos 14 pessoas de uma família morreram depois que um raio atingiu duas casas adjacentes", disse Kamran Bangash, porta-voz da província, à AFP.Entre os mortos estão cinco crianças e quatro mulheres.Procurado pela AFP, o gabinete do chefe de governo da província confirmou o balanço.A monção, que causa estragos de junho a setembro, é essencial para irrigar as plantações e encher as reservas de água do subcontinente indiano, mas todos os anos as chuvas causam vítimas e danos.