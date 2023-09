Piloto morre depois de soltar fumaça rosa em chá revelação

436

Um chá revelação se transformou em tragédia quando o avião usado para anunciar o sexo do bebê caiu em San Pedro, no México, causando a morte do piloto. Segundo o jornal El Universal, Luis Ángel, de 38 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.





No vídeo feito por um convidado, que viralizou neste domingo (3/9), é possível ver o avião de pequeno porte passando por cima do casal que realizava a festa e liberar uma fumaça rosa, sinalizando que o bebê é uma menina. Logo depois as asas parecem se partir e o avião fica sem controle, caindo logo depois.



As asas se partiram e o avião fica sem controle, caindo logo depois (foto: Reprodução/X) O exército isolou o local da queda e peritos da Aeronáutica Civil realizaram investigação para determinar as causas do acidente.





Nas redes sociais, internautas se surpreenderam com o fato de que os presentes na festa parecem não perceber que algo estava errado com a aeronave, uma vez que seguiram comemorando o gênero da criança. “O que me dá raiva é que enquanto o avião caía, todo mundo festejava” disse um usuário no X.