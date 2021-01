Enchente arrasta casa e mata homem em Além Paraíba

Imóvel destruído pela chuva (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Interdição

Encontrado e resgatado, dentro do Rio Limoeiro, na cidade de Carmo, no estado do Rio de Janeiro, o corpo de Amadeu de Oliveira, 72 anos, que. O rio passa nos fundos da residência.Devido à, as águas do Rio Limoeiro subiram de nível, atingindo a casa da Rua Rua Santos Duque, no Bairro Terreirão.Outras duas pessoas estavam na casa, mas estas conseguiram escapar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a enchente provocou a derrubada das colunas da casa.Imediatamente, mesmo de madrugada, teve início a busca por Amadeu, ainda havia esperança de que ele estivesse com vida. Essa esperança terminu por volta de 4h, quando o corpo foi localizado a uma distância de 15 quilômetros da casa. O corpo foi encaminhado para o IML de Teresópolis.Depois de uma vistoria, o que restou do imóvel foi interditado pela Defesa Civil de Além Paraíba. A casa tinha três pavimentos. Durante o incidente, além da vítima estavam na casa sua mulher, um filho e um neto. Os sobreviventes foram levados para a casa de parentes. A prefeitura local enviará uma equipe, com um engenheiro, na segunda-feira, para avaliar os estragos.As águas do Rio Limoeiro já voltaram ao nível normal. A casa que desabou parcialmente não coloca em risco os imóveis vizinhos.