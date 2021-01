Chuvas já mataram oito pessoas nesta temporada em Minas Gerais

Vista de Belo Horizonte no fim de tarde: cidade já registrou quase metade do volume de chuvas previsto para o mês (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Enquanto o volume de chuvas se aproximava ontem da metade do previsto para todo o mês na capital mineira, as precipitações provocavam estragos e mais uma morte no interior do estado. O número de óbitos chegou a oito em Minas Gerais, um deles em BH, na temporada, que teve início em outubro e vai até março, segundo o último boletim da Coordenadoria de Defesa Civil de MG. O último foi em Muriaé, de uma mulher de 54 anos. Outras seis pessoas ficaram feridos, 135 desabrigadas e 585 desalojadas, aponta o boletim.





LEIA MAIS 06:00 - 06/01/2021 Chuvas de janeiro podem agravar pandemia de COVID-19 em Minas Gerais

15:57 - 05/01/2021 Defesa Civil emite novo alerta para possibilidade de chuvas em BH

06:00 - 05/01/2021 Em 65 áreas de Minas Gerais, água já é insuficiente para a população Inmet), Belo Horizonte registrou, até a manhã do quarto dia do ano, 147,7 milímetros de chuvas, 44,8% do previsto para todo o mês. A média climatológica histórica para janeiro na capital é de 329,1mm. A previsão para hoje é de sol com muitas pancadas de chuva hoje e temperaturas mínima de 19°C e máxima de 28°C na cidade, aponta o Climatempo. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (), Belo Horizonte registrou, até a manhã do quarto dia do ano, 147,7 milímetros de chuvas, 44,8% do previsto para todo o mês. Amédia climatológica histórica para janeiro na capital é de 329,1mm. A previsão para hoje é de sol com muitas pancadas de chuva hoje e temperaturas mínima de 19°C e máxima de 28°C na cidade, aponta o Climatempo.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a Região Centro-Sul acumulou volume de 177mm até a manhã de ontem, o esperado para o mês inteiro. As precipitações também foram elevadas nas regiões Noroeste, com 144mm e de Venda Nova, onde chegaram a 132,8mm e não faltaram alertas para a capital e outras cidades mineiras ao longo dia.





A situação climática exige atenção. Por isso, a Defesa Civil de BH reforça as recomendações à população como evitar áreas de inundação, não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores, atenção em encostas e morros e não atravessar ruas alagadas. Em caso de aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).





A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) também divulgou alertas de tempestade e granizo para alguns municípios do interior do estado, incluindo para tempestade severa com raios, vendaval e chuva intensa de granizo. A maior parte dos alertas, como o que envolvia os municípios de Botelhos, Cabo Verde e Luz, valia só até o fim da tarde de ontem.





Mortes





Em Muriaé, na Zona da Mata, uma mulher de 54 anos morreu e outra pessoa ficou ferida depois de um soterramento em uma casa na madrugada de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada para atender a ocorrência por volta das 4h, na Estrada Divisório. O talude que se encontrava atrás da residência deslizou após as chuvas de domingo na região. A mulher – identificada como Maria de Fátima Loures – morreu na madrugada e deve aumentar os números das vítimas da temporada das águas. O marido dela, Afonso Ribeiro, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital do município. Apenas os dois estavam na residência quando ocorreu o acidente.





Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da terceira vítima desaparecida após cabeça d’água no fim de semana em Capitólio , no Sul de Minas. Os militares estavam no terceiro dia de buscas por Jardian Resende Correa, de 23 anos, morador de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas. O jovem estava entre o grupo de banhistas, que foi surpreendido pelo aumento no fluxo de água na cachoeira Cascatinha, no sábado. Até o domingo, dois corpos haviam sido resgatados. As vítimas são Elayla Chagas Correa, de 24, e Helen Cristina, de 27. Elas foram encontradas em Oliveira. Jordian era irmão de Elayla. O acidente ocorreu depois das fortes chuvas na parte superior do Rio Capivara, localizado no Eco Parque de Capitólio. Onze pessoas foram socorridas pelo helicóptero, sendo quatro crianças e quatro mulheres.





As fortes chuvas que atingiram o Sul de Minas causaram também estragos em algumas cidades da região. Moradores registraram imagens de pedras de gelo e até de uma cabeça d'água em uma cachoeira em Pedralva no domingo. Em Ouro Fino, também no domingo, um ribeirão transbordou e, em Cambuí pelo menos três árvores caíram na BR-381. Chuva de granizo também atingiu as cidades de Virgínia, Marmelópolis, Wenscelau Brás, Delfim Moreira e Pedralva. Segundo produtores rurais, o granizo danificou lavouras e causou prejuízos. Houve alagamentos em Ouro Fino.









Precipitações em BH



Acumulado em janeiro (em mm) e percentual em relação à média histórica





» Barreiro – 64,2 (19,5%)

» Centro Sul – 177,0 (53,8%)

» Leste – 121,2 (36,8%)

» Nordeste – 116,2 (35,3%)

» Noroeste – 144,0 (43,8%)

» Norte – 101,6 (30,9%)

» Oeste – 129,4 (39,3%)

» Pampulha – 114,6 (34,8%)

» Venda Nova – 132,8 (40,4%)





Fonte: Defesa Civil de BH