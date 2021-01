Defesa Civil emite novo alerta para possibilidade de chuvas em BH

Céu na tarde desta terça-feira na Região Centro-Sul de BH (foto: WhatsApp/Reprodução)

Confira as recomendações:

Mortes em Minas

de Belo Horizonte emitiu um novo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva(até 20 mm) comde vento ocasionais em torno de 45 km/h. O alerta é válido até 23h desta terça-feira (5/1).- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva. %u2800%u2800- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos. %u2800- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. %u2800- Atenção especial em áreas de encostas e morros. %u2800- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos.Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). %u2800- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199). %u2800- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.



Enquanto o volume de chuvas se aproximava nessa segunda-feira (04/01) da metade do previsto para todo o mês na capital mineira, as precipitações provocavam estragos e mais uma morte no interior do estado.



O número de óbitos chegou a oito em Minas Gerais, um deles em BH, na temporada, que teve início em outubro e vai até março, segundo o último boletim da Coordenadoria de Defesa Civil de MG.