Chuva inesperada: confira dicas para não ser pego de surpresa

Chuvas na capital. Na foto, tirada em fevereiro de 2020, trânsito em via marginal do Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



época mais chuvosa de Minas Gerais também está chegando. E se nos lembrarmos, por exemplo, do início de 2020, vamos nos recordar, infelizmente, do Com a chegada do verão, não dá para evitar: atambém está chegando. E se nos lembrarmos, por exemplo, do início de 2020, vamos nos recordar, infelizmente, do ano mais chuvoso da história de BH , que causou deslizamentos enchentes , enxurradas e até mesmo mortes.

Portanto, diante da possibilidade de tudo isso acontecer novamente em 2021, é preciso ficar atento e bem informado não apenas às previsões do tempo, mas também há outros passos que indicam o início das chuvas intensas para garantir a segurança de toda a família, dos amigos e também dos vizinhos.

Confira a seguir algumas dicas importantes para identificar a possível chegada de uma chuva e não ser pego de surpresa.





Instale no seu celular aplicativos de previsão do tempo

Para ficar por dentro da previsão do tempo e acompanhá-la a qualquer momento, nada melhor do que tê-la bem na palma da mão. Os aplicativos de previsão do tempo são, hoje, a forma mais prática e confiável de não ser pego por uma chuva inesperada. Alguns exemplos:

AccuWeather

informações em tempo real com algumas das previsões mais confiáveis do mundo. Também possui previsões para daqui até duas semanas, além de importantes informações meteorológicas. Baixe para O AccuWeather fornececom algumas das previsões mais confiáveis do mundo. Também possui previsões para daqui até duas semanas, além de importantes informações meteorológicas. Baixe para Android ou iOS

Climatempo

previsões para o dia seguinte, notícias e muitas outras informações meteorológicas. Baixe para No Climatempo, dá para saber o clima de qualquer lugar do mundo em tempo real, além das, notícias e muitas outras informações meteorológicas. Baixe para Android ou iOS

Tempo Brasil

previsões com até 10 dias de antecedência, informações meteorológicas e mapas interativos. Baixe para O Tempo Brasil conta com animações realistas e mostra as, informações meteorológicas e mapas interativos. Baixe para Android ou iOS

Weather Underground

estações próprias ao redor do mundo. Conta com as principais informações de tempo e clima e faz previsões com 10 dias de antecedência. Baixe para O Weather Underground recebe informações meteorológicas de. Conta com as principais informações de tempo e clima e faz previsões com 10 dias de antecedência. Baixe para Android ou iOS

Windy

dados obtidos das principais agências do mundo em diferentes sistemas de previsão, além de dados de satélite. Baixe para O Windy oferece informações meteorológicas completas comem diferentes sistemas de previsão, além de dados de satélite. Baixe para Android ou iOS





Mulher lendo a previsão do tempo pelo aplicativo de celular (foto: Pixabay)

Outras dicas que podem ajudar a prever uma chuva

Observe as cores das nuvens

As nuvens são ótimas indicadoras de chuvas com seus tons acinzentados. Além disso, as que possuem formato de torre também indicam a chegada de tempestades.

Observe sinais de umidade

Quando os ambientes se tornam mais úmidos, é possível notar de formas bastante simples (os cabelos costumam ficar mais frisados e as plantas costumam enrolar suas folhas, por exemplo), avisando a chegada da chuva.

Observe a presença de arco-íris

Um arco-íris acontece quando os raios de Sol refletem a umidade do céu, indicando que a chuva está chegando.

Observe uma aura em torno da lua

Não é muito comum, mas pode acontecer quando a luz da lua reflete em nuvens muito altas que possuem ar quente e umidade. São essas nuvens que causam as chuvas.

Observe se há pássaros voando baixo

Quando a pressão atmosférica cai, voar em altas altitudes fica difícil para os pássaros. Por isso, quando eles estiverem voando baixo, pode significar que uma chuva está a caminho.

Observe vacas deitadas no pasto ou o canto rápido dos grilos

Quem mora em fazenda pode observar que o gado deitado no pasto ou o canto acelerado dos grilos podem ser sinais de chuva, já que esses também são animais sensíveis à mudança da pressão atmosférica.













Informação é poder!

na dúvida é sempre bom andar prevenido e ligado nas informações! Estar informado é mais do que importante - é essencial para saber o que fazer durante o período de chuva . Mesmo com as dicas,