Deslizamento em chuvas: como acontece e como identificar riscos

A época mais chuvosa de Minas Gerais está chegando. Quem vivenciou as chuvas e tempestades que ocorreram no início do ano passado sabe o quão catastróficas foram as suas consequências, como os casos de alagamento, enchente e deslizamento que muitas pessoas tiveram a infelicidade de presenciar.





Sabendo do grande histórico de deslizamentos causados pelas chuvas intensas em Minas Gerais, é mais do que importante aprender a melhor forma de agir durante uma situação tão complicada e crítica como essa.

Confira agora como lidar com um caso de deslizamento e a quem recorrer, caso necessário:





Primeiramente, o que é um deslizamento e como ele acontece?

Em todos os anos, em sua maioria durante os períodos de chuva, é possível ver aos montes notícias de enchente e deslizamento em áreas de risco, causando prejuízos financeiros e até mesmo a perda de vidas. Mas como ele se inicia?

O deslizamento acontece em áreas de relevo acidentado, que podem ter ocupação humana ou não. Normalmente, ocorrem em terrenos onde houve a retirada da mata, que causa a inconsistência do solo e, consequentemente, impede o escoamento das águas. Esse tipo de acidente ocorre principalmente pelo fato de o Brasil ser um país tropical, com tanta chuva no verão - o que acaba provocando os deslizamentos de encostas constituídas de terra.





Como identificar um risco de deslizamento?

É bem simples identificar um risco de deslizamento de terra, já que a área sempre dá alguns sinais bastante claros. Alguns deles:

rachaduras ou fendas em encostas;

surgimento de minas d’água;

inclinação anormal de postes ou árvores;

aparecimento de rachaduras ou trincas em casas e terrenos;

muros e paredes estufados;

estalos;

águas mais barrentas que o normal.

Se você observar algum ou alguns dos sinais acima acontecendo na sua região, avise imediatamente a Defesa Civil Municipal (199).

Como evitar um deslizamento?

Você também pode fazer a sua parte para evitar os deslizamentos! Algumas dicas que você pode seguir:

conserte vazamentos e construa canaletas;

jogue o lixo no lixo;

não faça cortes nos terrenos sem licença da Prefeitura;

peça para a Defesa Civil colocar lonas nas barreiras;

não toque na vegetação das encostas;

proteja as barreiras com vegetação de raiz comprida;

em encostas, não cultive plantas de raízes curtas ou árvores grandes.

Quem você deve procurar em um caso de deslizamento?

Caso você observe um princípio de deslizamento, avise imediatamente:

a Defesa Civil Municipal (199) ;

; o Corpo de Bombeiros (193) ;

; e o máximo de pessoas que moram na área do deslizamento.

Siga as orientações que forem passadas a você e aguarde o trabalho dos profissionais. Além disso, afaste-se da área e peça para que as pessoas também permaneçam afastadas do local, pois sempre pode ocorrer um novo deslizamento e a segurança deve ser mantida.

Fique sempre de olho!

Muito mais importante do que remediar, é se prevenir, certo? Por isso, é essencial estar informado durante o período das chuvas intensas e entender os efeitos de um deslizamento para saber a quem recorrer nos momentos mais complicados e desesperadores.