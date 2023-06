Incêndio devasta galpão de ferragens e veículos na Pampulha

432

Incêndio destrói galpão na Pampulha. Cobertura metálica ruiu e três veículos foram atingidos (foto: CBMMG)

Bombeiros precisaram usar 76 mil litros de água no combate às chamas (foto: Melissa Souza/EM/D.A.Press)

Parte da cobertura do galpão ruiu destruída pelas chamas (foto: Melissa Souza/EM/D.A.Press)

Um incêndio de origem ainda desconhecida destruiu um galpão de feragens no Bairro São Francisco, Região da Pampulha, na madrugada deste sábado (17/6), em Belo Horizonte, deixando três veículos danificados.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o combate às chamas começou por volta das 2h, no galpão da Rua Major Delfino de Paula, próximo da Avenida Presidente Antônio Carlos e do Viaduto São Francisco.Cinco guarnições de bombeiros estiveram empenhadas durante a madrugada no combate às chamas e rescaldo, com o uso de cerca de 76 mil litros de água, o equivalente a cinco caminhões-pipa convencionais.Relatos de moradores dão conta de que o incêndio pode ter se iniciado antes, ainda na noite de sexta-feira (16/6). Os moradores do entorno começaram a sentir cheiro de plástico queimado, mas acreditaram que poderia vir da Avenida Antônio Carlos. Por volta das 3h, os vizinhos do galpão começaram a ouvir barulhos estranhos, como pequenas explosões, e perceberam o incêndio.A ação de combate ajudou a tranquilizar a vizinhança. Um tenente do CBMMG chegou a entrar na casa de um dos moradores para observar o incêndio de outro ângulo e garantiu a eles que não havia com o que se preocupar, pois o fogo não chegaria até as casas ao redor.O CBMMG constatou dano estrutural sobretudo na cobertura do galpão, que chegou a ruir. A Defesa Civil foi acionada para verificar a situação. Segundo a instituição, os trabalhos vão aguardar o resfriamento do local.Nas proximidades, três veículos foram afetados direta ou inderatamente pela ação das chamas e do calor. Ainda não se sabe a causa do incêndio e não houve vítimas nessa ocorrência, segundo o CBMMG.