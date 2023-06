Incêndio em supermercado de BH é controlado depois de seis horas

432

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado por volta de 9h40 (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) Depois de aproximadamente seis horas, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) conseguiu controlar o incêndio que atingiu um supermercado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (13/6). Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o galpão “ainda não apresenta condições para que a equipe entre no local” por conta das altas temperaturas, mesmo depois de o incêndio ter sido debelado. Até o momento, o CBMMG não confirmou se alguém ficou ferido.

O local fica no antigo prédio do Extra, no Minas Shopping, onde hoje funciona o supermercado Assaí. O galpão estava em obras há quase um ano e seria inaugurado na próxima semana.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado por volta de 9h40, mas os moradores do entorno contam que notaram grandes nuvens de fumaça por volta de 8h40.

Nota do supermercado Assai

A construtora Unotech (responsável pela obra) e o Assaí (futuro locatário) esclarecem que ocorreu um princípio de incêndio nesta terça-feira (13) na loja em construção no complexo Minas Shopping. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e trabalha no local. O espaço foi evacuado prontamente e não houve feridos. A unidade permanece isolada e as empresas colaborarão com as autoridades para apuração das causas do ocorrido.