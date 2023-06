Empresário morto no RS: câmera flagra sócio comprando pás, enxada e lona

Um vídeo de câmeras de segurança de uma loja de ferramentas registrou o momento que o principal suspeito de matar o empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, comprando pás, lona e enxada. A gravação foi divulgada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13/6).

Nas imagens, que têm cerca de três minutos, foram gravadas às 15h15 do dia 2 de junho, data de último contato do empresário com a família. É possível perceber o homem andando de um lado para o outro da loja, com o celular na mão.