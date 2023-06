Familiares e amigos se despedem de empresário mineiro morto no RS

O clima era de tristeza e indignação na cerimônia. Os familiares e amigos não quiseram dar declarações (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Familiares e amigos se despediram do empresário Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, nesta terça-feira (13/6). O velório do mineiro, morto no Rio Grande do Sul, aconteceu no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste de Belo Horizonte. O sepultamento está previsto para acontecer às 14h no mesmo local.