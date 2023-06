Mulher é denunciada por amarrar e dar surra em filho de 11 anos

432

Caso de agressão a criança em Urucuia foi denunciado à Polícia Militar (foto: PM/divulgação) Uma mulher de 29 anos foi acusada de amarrar o filho, de 11, com uma corda e surrá-lo no município de Urucuia, no Noroeste do estado.

A denúncia da agressão foi encaminhada ao destacamento da Polícia Militar (PM) de Urucuia pelo pai do menino, um professor, que é divorciado da mãe da criança. O fato aconteceu na tarde desse domingo (11/6). A criança foi atendida no Pronto Atendimento (PA) municipal, onde uma médica constatou escoriações no corpo dela.

De acordo com o boletim de ocorrência, o garoto contou que teve as mãos amarradas com uma corda e que, em seguida, foi surrado pela mãe com "cipoadas" nas costas – com uso de cipó de pé de amora.

Ainda segundo a Polícia Militar, a mãe confessou ter agredido fisicamente o filho pelo fato de ele ser "muito respondão". Segundo o registro policial, a mulher contou que foi buscar ao filho na rua e que ele passou a xingá-la. Ao chegar em casa, resolveu dar a criança "uma correção".

A mãe da criança foi conduzida ao destacamento da PM de Urucuia (que não tem delegacia da Polícia Civil). Após o registro de um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), ela foi liberada. O menino foi encaminhado para o Conselho Tutelar do Município.