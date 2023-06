Homem mata esposa na frente do filho de 10 anos

432

Homem matou a esposa e depois tirou a própria vida, em Betim (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Uma mulher de 36 anos foi brutalmente assassinada pelo marido na frente do filho, de apenas 10 anos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã deste domingo (11/6).Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), o suspeito, de 36 anos, disparou vários tiros contra a vítima, inclusive no rosto. A criança estava no local e gritou por socorro.Após matar a esposa, o suspeito teria dado um tiro na cabeça. A motivação do crime não foi divulgada.Vizinhos do casal acionaram a polícia. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o marido e a mulher já mortos. A Polícia Civil vai investigar o caso.Não há informações sobre o destino da criança.