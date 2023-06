Dentista é condenada a pagar R$ 36 mil a paciente por erro em procedimento

432

Dentista foi condenada a pagar R$15 mil em danos morais e R$ 21,4 mil a título de danos materiais a paciente (foto: PIXABAY)

Uma dentista foi condenada a pagar mais de R$ 36 mil de indenização a um paciente devido a um erro em um procedimento, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ao todo, a profissional foi condenado a pagar R$15 mil em danos morais e R$ 21,4 mil a título de danos materiais.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), o paciente afirmou que o erro cometido pela dentista causou inúmeros transtornos, além de uma “dor imensurável”, já que ele teria perdido parte dos dentes após um procedimento.

Ainda segundo o processo, ele garante que lidou com o constrangimento de não conseguir mais “sequer manter uma conversa sem que tivesse que tapar a boca com as mãos para evitar o vexame”, e que "por anos deixou de sorrir".

“Diante disso, tendo em vista que o erro médico agravou o quadro do paciente, que comprovou o pagamento do valor de R$ 11,4 mil para o fim de reparar os danos causados, entendo que o referido valor deve ser acrescido à indenização por danos materiais fixada na sentença, totalizando o montante de R$ 21.400,00”, diz a decisão do desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a decisão entende que, além de servir para compensar o paciente pelos danos sofridos, “deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita”.