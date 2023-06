MG ainda tem 110 bloqueios em estradas por má conservação da pista

Cento e dez trechos de rodovias e estradas que passam por Minas Gerais estão interditados parcialmente por conta da má conservação das pistas. Os dados são do mapa de bloqueios administrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária (PMRv). As interdições acontecem, principalmente, nas regiões Sul, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha.

Outros cinco pontos estão fechados totalmente. Os motivos variam entre queda de barreira, erosões e afundamentos das pistas e dos acostamentos. Entre os trechos bloqueados estão rodovias federais e estaduais.

Além disso, a rodovia BR-251, no Km 220, na altura do município de Cachoeira do Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, está fechada nos dois sentidos para a retirada se carga inflamável que tombou na pista. O acidente aconteceu na quarta-feira (7/6), mas até este sábado (10/6) o fluxo ainda não havia sido retomado.