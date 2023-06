BR-251 é fechada para retirada de carga explosiva

432

Retirada de carga inflamável só foi possível no início da noite de sexta-feira (9/6). Na manhã de hoje, pista seguia interditada para trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros e NEA (foto: CBMMG)

A rodovia BR-251, na altura do município de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, está fechada nos dois sentidos para a retirada de carga inflamável da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, na quarta-feira (7/6), um caminhão carregado com nafta, que é um composto proveniente do petróleo, se envolveu em um acidente e tombou na altura do km 220 da rodovia.

O veículo carregava ao menos 62 mil litros de nafta na hora do tombamento e 20 mil litros do líquido se espalharam à margem da rodovia.

Devido ao vazamento do produto, havia risco de incêndio e explosão no local. No dia seguinte, os bombeiros isolaram a área e resfriaram o veículo com água e espuma específica para o combate a incêndios e a prevenção de líquidos inflamáveis.

A situação foi controlada e a pista não precisou ser interditada para a atuação dos trabalhos. Porém, o transbordo da carga e a retirada do veículo só foi possível no início da noite de ontem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 6h33 de hoje, a rodovia seguia interditada nos dois sentidos, com equipes do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) no local.

Ainda não há previsão de liberação.