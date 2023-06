Mais de 100 trechos de rodovias estão bloqueados em Minas; confira quais

432

Interdições acontecem, principalmente, nas regiões Sul, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha (foto: PRF / PMRVMG / Divulgação) Em dois dias de feriado prolongado, quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9), cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas rodovias mineiras. Como reflexo de uma das ocorrências, a BR-262, na altura de Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas, está totalmente interditada. Além disso, cinco outros trechos estão bloqueados totalmente e 110 parcialmente por causa de queda de barreira, erosões e afundamentos das pistas.

Na BR-262, na altura do km 451, em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste do estado, a pista sentido Igaratinga está totalmente interditada em decorrência do vazamento de óleo de um caminhão que se envolveu em um engavetamento na tarde de ontem . Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Cinco veículos se envolveram no acidente, sendo um carro de passeio e quatro carretas. Não há previsão para liberação.









Durante a madrugada e também na manhã desta sexta-feira, a pista sentido BH, da BR-381, no KM 796,1, na altura de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, ficou interditada devido a um acidente envolvendo um ônibus, duas carretas, três carros e um sétimo veículo que fugiu sem prestar socorro. Cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Já na BR-040, em Congonhas, a pista no sentido Rio de Janeiro chegou a ficar fechada , com o trânsito fluindo com lentidão em mão dupla no sentido BH, devido a uma batida entre dois carros que matou uma pessoa e deixou sete feridos. O trecho ficou bloqueado por algumas horas e logo foi liberado.





Confira quais os trechos de estradas estão totalmente bloqueados em Minas:

MGC 259 / KM393 - entre Serro e Sabinópolis - pista interditada devido abatimento da pista por causa da ação da chuva

MGC 369 / KM48 - Campo Belo, sentido São Francisco de Paula - pista interditada devido a deslizamento de terra formando erosão da pista

MGC 460 / KM33 - Jesuânia, sentido Olímpio Noronha - pista interditada devido erosão parcial do asfalto, com risco

BR 050 / KM22 - Uberlândia - pista interditada devido a queda de barreira

BR 459 / KM68 - Entre Ipuiúna e Congonhal - pista interditada devido afundamento do asfalto





Confira quais os trechos de estradas estão parcialmente bloqueados em Minas:

MGC 262 / KM286

AMG 150 / KM1

MG 030 / KM20

MG 030 / KM29

MG 030 / KM34

MG 129 / KM166

MG 262 / KM47

BR 356 / KM88

MG 262 / KM70

MGC 354 / KM167,9

MG 235 / KM77

AMG 3225 / KM28

LMG 625 / KM39

MG 232 / KM60

LMG 758 / KM50

MG 232 / KM62

MG 232 / KM60

MG 232 / KM48

BR 458 / KM113

LMG 820 / KM3

MGC 262 / KM242

MG 329 / KM51

MG 329 / KM50

MG 129 / KM80

MG108 / KM229

MG108 / KM236

MG111 / KM124

AMG 2985 / KM8

AMG 2906 / KM12

MG 443 / KM6

MGC 482 / KM214

MGC 482 / KM220

MG 132 / KM61

BR 494 / KM178

AMG 420 / KM21

MG 132 / KM44

MG 132 / KM37

MGC 265 / KM172

MG 135 / KM9

MG 452 / KM12

MG 452 / KM15

MG 452 / KM23

MGC 367 / KM564

MG 010 / KM210

MG 010 / KM198

MG 010 / KM195

LMG 739 / KM24

LMG 739 / KM32

MG 010 / KM138

MG 010 / KM136

LMG 777 / KM31

LMG 777 / KM30

LMG 601 / KM60

LMG 601 / KM58

LMG 642 / KM2

BR 367 / KM172

MG 205 / KM90

MG 114 / KM36

LMG 677 / KM7

MG 114 / KM40

MG 114 / KM41

MG 114 / KM42

MGC 367 / KM320

MGC 367 / KM329

LMG 678 / KM47

LMG 678 / KM50

MG 105 / KM192

MGC 418 / KM35

MGC 418 / KM112

AMG 2805 / KM1

MGC 383 / KM289

MGC 460 / KM77

MG 158 / KM11

MG 444 /KM19

MG 050 /KM318

MG 050 /KM378

MGC 491 /KM71

MGC 146 /KM534

MG 129 / KM164

MGC 482 / KM60

MGC 120 / KM636

MGC 265 / KM90

MGC 265 / KM136

MGC 265 / KM140

MGC 265 / KM119

MGC 265 / KM119

MGC 285 / KM86

MG 133 / KM23

AMG 3055 / KM8

MG 353 / KM147

BR 354 / KM550

MGC 369 / KM48

BR 354 / KM586

BR 265 / KM359

BR 265 / KM375

BR 265 / KM350

MGC 267 / KM328

MG 170 / KM24,8

MG 260 / KM53

MG 117/ KM 74

MGC 381 / KM66

MGC 259 /KM 225

MGC 259 / KM253

BR 116 / KM280,9

BR 365 / KM429

BR 381 / KM229

BR 381 / KM342

BR 262 / KM195

BR 262 / KM387

BR 040 / KM745