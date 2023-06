Mulher morre depois de carro capotar e cair de ribanceira na Grande BH

432

Veículo passava por ponte quando capotou e caiu de ribanceira (foto: CBMMG / Divulgação) Uma mulher, que não teve a idade informada morreu depois que o carro em que ela estava capotar na BR-262, próximo ao trevo de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (8/6).





Ambulâncias da Triunfo Concebra, concessionária que administra a via, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. O óbito foi constatado no local.





O motivo do acidente ainda é desconhecido. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso será investigado.