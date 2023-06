O que se sabe sobre desaparecimento de empresário mineiro no RS

432

empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, está desaparecido há três dias no Rio Grande do Sul (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Esquema de golpes

Mineiro desaparece no RS

O desaparecimento do empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, pode ser apenas o pano de fundo de um esquema de golpes e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul. Preso na última terça-feira (6/6), o parceiro de negócios de Samuel, que não teve a identidade revelada, tem passagens pela polícia por estelionato, e agora é investigado pelo sumiço do mineiro.As informações foram apuradas pelo jornal NH , e divulgadas nesta quinta-feira (8/6). Samuel trabalha com revenda de carros e foi até Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, em uma viagem a trabalho, supostamente para cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão do homem que agora é o principal suspeito de seu desaparecimento.Conforme a reportagem do jornal gaúcho, há quatro meses o suspeito se tornou sócio de Samuel. Ele recebia os carros do mineiro e fazia as negociações de venda dos veículos no Rio Grande do Sul. À polícia, ele afirma não saber do paradeiro do empresário mineiro.Ainda de acordo com a apuração do jornal NH, o suspeito do desaparecimento do empresário mineiro tem uma ampla carteira de clientes na região. Ele chegava, inclusive, a receber frotas em carretas e viajava para buscar encomendas.Porém, após conquistar a confiança de empresários como Samuel, ele parava de repassar os valores combinados e não informava o destino dos veículos.Desconfiado, o mineiro decidiu ir pessoalmente cobrar uma dívida, que, segundo a família, era referente aos últimos 11 carros que enviou para Novo Hamburgo, que somam mais de R$ 1 milhão.Além de seis acusações por estelionato, o suspeito também tem passagem pela polícia por posse ilegal de arma e supressão de documentos.Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, é proprietário de uma revendedora de carros em Belo Horizonte, e sumiu no Vale dos Sinos, na sexta-feira (2/6). Ele foi visto pela última vez em um posto de combustíveis em uma estrada, no Litoral Norte.A investigação está sob sigilo e os policiais não informam detalhes da prisão do suspeito, e o andamento do caso. Segundo o jornal NH, apesar do sigilo, o delegado responsável não descarta a hipótese de envolvimento de uma facção criminosa no desaparecimento do empresário.As buscas com cães farejadores estão concentradas na área rural e em Novo Hamburgo.