Empresário mineiro está desaparecido no Rio Grande do Sul

FOTO1]O empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, está desaparecido há três dias no Rio Grande do Sul, no município de Novo Hamburgo. Ele é revendedor de carros e estava em viagem de trabalho.





A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Novo Hamburgo apura o caso. A Polícia não deu mais detalhes sobre as investigações que seguem em curso.

"Trabalhamos ininterruptamente em diversas diligências, como perícias, por exemplo. Obtivemos apoio do Instituto Geral de Perícias e Corpo de Bombeiros Militar.", afirmou a Delegada Marcela Ehler, responsável pelo caso.