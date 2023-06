Homem é preso por atear fogo em vegetação e ameaça militares

432

Andarilho teria se abaixado e ateado fogo no local (foto: CBMMG)

Ao atender um chamado de incêndio em uma mata à beira da rodovia MG-255, altura do quilômetro 140, próximo a Iturama, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, o Corpo de Bombeiro (CBMMG) prendeu um suspeito de provocar as chamas. É que quando os militares chegaram ao local, havia, nas proximidades, um homem com as características descritas pelo denunciante que fez o chamado com o pedido de socorro.

Era por volta de meio-dia quando o telefone (193) da guarnição de Iturama tocou. Um homem informava sobre um incêndio em vegetação ao lado da rodovia e, também, que esse teria sido provocado por um andarilho que passava pelo local, dando a descrição dele.

Imediatamente, uma viatura foi enviada. Ao chegar no ponto incendiado, os bombeiros avistaram o homem, que tinha um isqueiro na mão e tentava colocar fogo em outro ponto da vegetação.

Foi dada voz de prisão a ele e os bombeiros acionaram a Polícia Militar (PMMG). O suspeito passou a fazer ameaças aos militares, sendo contido. O homem foi levado para a Delegacia de Iturama. O fogo foi debelado.