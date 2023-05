Incêndio em cozinha de empresa deixa duas pessoas feridas em Belo Horizonte

O Corpo de bombeiros extinguiu as chamas e controlou o vazamento de gás. (foto: Google StreetView / Reprodução)

Na manhã desta sexta-feira (12/5) o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio no bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com informações da corporação, as chamas começaram após a queda de um botijão de gás na cozinha de uma empresa de alimentos congelados. Em seguida, a mangueira de gás se soltou e, na presença de chama acesa no fogão, propagou incêndio por toda cozinha do estabelecimento.

Duas funcionárias ficaram feridas. Uma delas teve queimadura de primeiro grau no rosto e a outra, gestante, sofreu uma lesão na perna em decorrência da queda de uma panela. O SAMU foi acionado para atendimento das vítimas.

Os bombeiros extinguiram as chamas e fizeram a remoção de destroços do local. Além disso, informações de segurança foram repassadas para a prevenção de novos acidentes.

