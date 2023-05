Postos de saúde de BH estarão abertos neste sábado

População também pode contar com teleconsultas neste sábado (13/5) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Veja os centros de saúde, por regional, que abrirão no sábado:

Nos preparativos para o período sazonal de doenças respiratórias, seis postos de saúde de Belo Horizonte abrem neste sábado (13/5) para atender a crianças e adultos, preferencialmente, com sintomas de dengue, chikungunya ou doenças respiratórias. As unidades funcionam das 7h às 18h.A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também mantém o atendimento médico por teleconsultas no fim de semana, das 7h30 às 18h30. A consulta deve ser agendada a partir das 7h, no site da prefeitura.O serviço é exclusivo para pessoas residentes na capital mineira e que estejam cadastradas em Centros de Saúde do município. Os que ainda não são inscritos devem procurar o posto de saúde.As nove Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Belo Horizonte seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas para o público em geral.Centro de Saúde Barreiro de Cima: praça Modestino Sales Barbosa, 100, Flávio Marques LisboaCentro de Saúde São Paulo: rua Aiuruoca, 455, São PauloCentro de Saúde Aarão Reis: avenida Waldomiro Lobo, 177, Aarão ReisRua Canoas, 678, BetâniaCentro de Saúde Santa Terezinha: rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa TerezinhaCentro de Saúde Rio Branco: rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco