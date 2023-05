Homem morre ao se afogar durante banho em rio no Norte de Minas

Corpo de Bombeiros foi acionado pela mãe da vítima, que viu o momento em que o filho mergulhou e não voltou para superfície (foto: CBMMG)

Um homem, de 34 anos, morreu afogado na manhã dessa quinta-feira (11/5). O acidente aconteceu enquanto ele tomava banho no rio Carinha, no município de Juvenília, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe da vítima, que presenciou os fatos, contou que o filho estava na margem direita do rio tomando banho, quando mergulhou e não foi mais visto.

Os militares, fazendo uso de técnicas de salvamento aquático, localizaram o corpo do homem a uma profundidade de aproximadamente dois metros.

O corpo foi retirado da água e ficou sob cuidados da perícia técnica da Polícia Civil.

Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi entregue para a funerária contratada pela família da vítima.