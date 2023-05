Doente de saudade: faixas românticas para médico taurino intrigam moradores

Alessandra Carvalho e a mãe, Regina Célia, se divertiram com a faixa com a declaração de amor ao médico Alexandre (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) Os moradores e quem passa pela Rua Conselheiro Lafaiete, no bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, se depararam nesta quinta-feira (11/5) com uma declaração romântica exibida na praça em frente ao supermercado Epa. Imagens da mensagem de amor já circulam pelas redes sociais. "Poxa, Alexandre, volta!", disse um internauta.





Motoristas que passavam pela avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Cidade Nova, na Região Nordeste da capital, também se depararam com uma mensagem de Simone para Alexandre. No Instagram, uma usuária brincou: "Vou fazer uma assim para o 'falecido' pagar a pensão das crianças".

A história do médico e a moça apaixonada gerou curiosidade. Alessandra Carvalho, de 47 anos, acha que se trata de uma paciente que se apaixonou pelo médico e não conseguiu esquecê-lo depois da consulta. Ela conta que teria vergonha de se declarar assim e não repetiria o gesto.





Já a sua mãe, Regina Célia, de 76 anos, pensa diferente. "Se eu estivesse muito apaixonada pelo Alexandre, eu faria", ela diz. Regina tem dois filhos, é viúva e "muito apaixonada", nas palavras dela. "Se ele fosse meu ex, eu voltava", brinca.