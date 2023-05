Casal é preso por pichação de estátuas no Parque Municipal, em BH

Um casal foi preso, nesta quinta-feira (11/5), por danificar patrimônio histórico ao fazer pichações no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte. A dupla escolheu uma área do parque onde estão localizadas as estátuas dos fundadores da cidade.

Adolescente mineiro é identificado como autor de ameaças de massacre em SC



Eles alegaram que faziam um trabalho acadêmico, mas as imagens capturadas pelo sistema de monitoramento do parque flagraram o momento da pichação. Equipes da Guarda Municipal foram acionadas para prender os responsáveis.

O casal que pichou parque poderá responder por danos ao patrimônio histórico e cultural de BH (foto: Guarda Municipal/Divulgação )



Os envolvidos, de 25 e 23 anos, foram presos em flagrante e devem ser encaminhados para o Departamento Estadual de Investigações de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil. O casal poderá responder por danos ao patrimônio histórico e cultural da cidade.