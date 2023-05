Policial Civil fake é preso em flagrante em Belo Horizonte

Homem afirmou que estava afastado do trabalho de policial civil devido a problemas de saúde (foto: Divulgação/PCMG)





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prendeu em flagrante um homem, de 41 anos, que se passava por policial civil em Belo Horizonte.



A prisão ocorreu nessa quarta-feira (10) e o homem foi autuado por porte ilegal de arma, uso de documento público falso e uso público de distintivo de função que não exerce.







Na abordagem, os policiais encontraram uma pistola de calibre 9mm municiada com seis cartuchos.



Também foram recolhidos um distintivo da PCMG, uma carteira de couro com o emblema da instituição e uma carteira de investigador falsa.



No veículo do suspeito, ainda foram achadas diversas silhuetas usadas para treinamento de tiro e um par de algemas.





*Estagiário sob supervisão