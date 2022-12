Policial civil baleado na cabeça morre após oito dias internado em BH

Imagem de circuito externo mostra o policial (de laranja) na rua ao lado do suspeito (de cinza) (foto: Reprodução)

Internado por oito dias depois de ser baleado na cabeça, morreu nesta quinta-feira (29/12) o investigador da Polícia Civil de Minas Gerais Arthur de Oliveira Vasconcelos, de 41 anos. Um suspeito de 29 anos está preso.O policial era lotado na Delegacia do 1º Distrito de Betim, na Grande BH, e estava hospitalizado desde o último dia 21 de dezembro, dia em que foi atingido por um disparo de arma de fogo.Por meio de nota a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido a exames periciais e, em seguida, liberado aos familiares.O crime ocorreu no bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte. Imagens de circuitos externos de vigilância mostram quando o policial chega a um bar na companhia do suspeito e de mais um homem. Depois, as imagens mostram o momento da fuga desse suspeito, tendo sido ele depois preso pela Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações da polícia, os três se sentaram no bar e discutiram, tendo o suspeito apontado uma arma para o investigador. Eles se acalmaram, mas voltaram a discutir e o suspeito então disparou contra o policial e fugiu.





Policial civil Arthur de Oliveira Vasconcelos, de 41 anos, morreu após oito dias internado (foto: Reprodução)

Não se sabe quais os motivos da discussão, mas o suspeito detido tem várias passagens por tráfico de drogas."À época dos fatos, a Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante delito de um homem, de 29 anos, que foi encaminhado ao sistema prisional e ficou à disposição da Justiça", informou a nota da instituição."A PCMG prossegue com os trabalhos investigativos, realizando diligências para identificar se há outros envolvidos e apurando a motivação e as circunstâncias do crime. A investigação tramita no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e demais informações serão divulgadas com a conclusão do Inquérito Policial", conclui a nota.