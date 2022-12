Síndico mata vizinho depois de discussão e ciúmes pela mulher do morador

Condomínio Hércules no Bairro Jaqueline onde as brigas eram frequentes e o síndico matou o vizinho (foto: Reprodução Google StreetView)

Uma briga entre vizinhos que envolveu rixa antiga e ciúmes da mulher terminou com o síndico matando a tiros o outro morador, no início da noite desta quinta-feira (29/12), no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte. Uma briga entre vizinhos que envolveu rixa antiga e ciúmes da mulher terminou com o síndico matando a tiros o outro morador, no início da noite desta quinta-feira (29/12), no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte.





LEIA MAIS 20:00 - 29/12/2022 Mulher trans é espancada por cinco homens em Belo Horizonte

17:29 - 29/12/2022 Homem é morto com tiro no rosto; vizinho é o principal suspeito O crime ocorreu por volta de 20h. Segundo relatado para a Polícia Militar, o síndico, o programador Juvenal César de Souza, de 37 anos, e o morador Lucas de Assis de Souza Pereira, de 30, já vinham se desentendendo, sendo que o responsável administrativo pelo condomínio afirmou ter sido ameaçado.









Na noite de quinta-feira, Lucas teria dito que o síndico tinha "mexido" com a sua mulher e os dois trocaram insultos e ameaças na área comum do condomínio de edifícios. De acordo com o relato da mulher de Lucas à PMMG, ele voltou em sua casa e pegou uma arma de fogo que mantinha no fogão, segundo a corporação.





O síndico também se armou e na presença de várias pessoas, inclusive do subsíndico e de sua mulher, na garagem do conjunto de edifícios, os dois se reencontraram e Juvenal disparou seis vezes, descarregando seu revólver calibre 357.





A pistola 9 milímetros e o revólver usado pelo síndico, calibre 357 foram entregue à PMMG (foto: Divulgação PMMG) Quatro disparos atingiram Lucas, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Quando policiais militares do 13º Batalhão chegaram, o síndico entregou o revólver e também uma pistola calibre 9 milímetros e munições.





O homem alegou ter agido por legítima defesa, por ter sido ameaçado pelo vizinho com uma arma de fogo e afirma que tem registro para todas as armas de fogo apresentadas. A polícia não encontrou a suposta arma de fogo de Lucas.O autor dos disparos é programador de sistemas e não tem passagens pela polícia. Já a vítima, tem prontuário com passagens por roubo e tráfico de entorpecentes.