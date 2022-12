Criança de 9 anos vê pai e tio serem assassinados em Lagoa Santa

Perseguição e tiros movimentou as ruas do Bairro Várzea, em Lagoa Santa

Uma criança de 9 anos sofreu dentro de um carro perseguido por motociclistas e, depois do veículo em que estava se acidentar, viu o pai e o tio serem mortos a tiros, na manhã desta sexta-feira (30/12), em Lagoa Santa, na Grande BH.De acordo com informações policiais, Wesley Gomes Pereira, de 31 anos, e o irmão dele, Wanderson Gomes Pereira, de 26, e a criança, filha do mais velho, circulavam em um Fiat Uno branco pelo bairro Lagoinha de Fora, quando começaram a ser perseguidos por duas pessoas em uma motocicleta.A perseguição seguiu por cerca de 5 quilômetros, passando pelos bairros Francisco Pereira e Ipanema, até que na Rua João Francisco de Assis, no Bairro Varzea, o veículo bateu na moto e parou.