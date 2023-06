Do Sul de Minas, vaca mais cara do mundo é avaliada em quase R$ 21 milhões

432

Vaca já tinha batido recorde em 2022 (foto: Divulgação) A vaca Viatina-19, a mais cara do mundo em 2022, bateu seu próprio recorde e alcançou uma valorização de quase R$ 21 milhões. Com apenas 53 meses de idade, ela se torna a principal referência genética da raça.

O animal teve 33% de sua propriedade arrematada por R$ 6,993 milhões no Leilão HRO Experience Embryo, em Arandu (SP). Com isso, o valor total de Viatina-19 chegou a R$ 20,979 milhões.



A fêmea, doadora de alto padrão, já havia feito história em maio do ano passado, quando teve 50% de sua propriedade arrematados por R$ 3,96 milhões pela Agropecuária Napemo, de Uberaba. Na época, a valorização dela chegou a R$ 7,98 milhões.



"Estamos cumprindo nossa missão de disseminar a melhor genética. Viatina-19 é um daqueles animais raros, que marcam época. Ela será conhecida para sempre como a melhor de sua geração devido à sua excepcional qualidade genética”, ressalta Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca.

O lance que tornou a vaca novamente recordista foi feito pela Nelore HRO, uma das mais importantes selecionadoras da raça no país. Agora, a empresa passa assim a dividir a propriedade de Viatina-19 com a Casa Branca Agropastoril – que fica no limite entre as cidades Silvianópolis e Careaçu, no Sul de Minas – e a Agropecuária Napemo.

Nos últimos 12 meses, ela vendeu 13 prenhezes, uma aspiração (técnica moderna de melhoramento genético) e 50% da bezerra História 19 FIV Napemo (Enlevo x Viatina 19), pelo valor total de R$ 6,849 milhões.

Novo leilão aconteceu no dia 16 de junho (foto: Divulgação)

História da vaca



Viatina-19 nasceu em 17 de janeiro de 2019, em Nova Iguaçu de Goiás (GO), e é filha de Landau da Di Gênio e Viatna 03 FIV Mara Móveis. Sua trajetória nas pistas inclui os títulos de Reservada Grande Campeã Expoinel Minas 2022, Grande Campeã da Expoinel Minas 2021 e Reservada Grande Campeã da Expoinel 2020.

“A Casa Branca tem por tradição investir na melhor genética contribuir para a contínua valorização da pecuária brasileira. Nossos animais têm o atributo necessário para o aumento da produtividade, como precocidade de acabamento e fertilidade” complementa Fabiana.

Fazenda comemora novo recorde batido pela vaca (foto: Divulgação) Em sua primeira geração, Viatina 19 produziu Karisma FIV AL Canaã, Terceira Melhor Bezerra Expoinel MG 2023, comercializada por R$750.000,00 aos 90 dias de idade, HDF Burguesa FIV CBA, 1° Prêmio Expozebu 2023, HDF Baviaera FIV CBA 3° Prêmio Expozebu 2023, Pietra FIV J Mata Velha, comercializada 50% no Elo de Raça 2023 por R$ 1 milhão.

Iago Almeida / Especial para o EM