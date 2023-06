Vídeo: Padre chuta cachorro durante cortejo religioso e revolta internautas

432

Homem chuta e acerta um dos cães, que late ao sentir dor e sai correndo. (foto: Reprpdução/Facebook) Um vídeo que mostra o momento em que um homem vestido de padre chuta um cachorro durante um cortejo religioso viralizou na internet e gerou revolta nas redes sociais. O caso, segundo informações, foi registrado em Jampruca, na região do Vale do Rio Doce.

No registro, é possível ver um grupo de pessoas em um cortejo, levando a imagem de um santo. O padre está cercado por coroinhas, quando dois cachorros se aproximam e passam por eles.

Então o homem chuta e acerta um dos cães, que late ao sentir dor e sai correndo.

Internautas compartilharam os vídeos nas redes sociais revoltados com a situação. “Foram os primeiros a entrar na arca de Noé as espécies de animais ..Tem que aprender muito esse padre, misericórdia”, comentou uma pessoa no Facebook.



Veja o vídeo:





“É tanta hipocrisia no meio deles, idolatram tantas imagens, mas amor ao próximo mesmo não tem”, criticou outra internauta.









Leia também: BH tem manhã com sensação térmica abaixo de zero No Instagram, o delegado Bruno Lima, deputado federal e defensor da causa animal, compartilhou o registro e informou que registrou um ofício para apurar o caso.

“Em Jampruca-MG, um “fiel” é flagrado chutando um cachorro que passava no meio de um grupo na cidade. Estamos atrás de mais informações, já fiz um ofício juntamente com o @fredcostadep, para achar esse cov4rde que agride animais! Isso não ficará impune”, disse mencionando o também deputado federal Fred Costa.